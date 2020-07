Destroy All Humans! - Gameplay-Vorschau zeigt die Superwaffe des Remakes

von Christian Fritz Schneider,

14.07.2020 17:03 Uhr

Der Publisher THQ Nordic und das deutsche Entwickler-Studio Black Forest Games wollen am 28.7. das Remake des 2005er Konsolen-Spiels Destroy all Humans! für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.

Bei uns im Find-Your-Next-Game-Stream haben Producer Dennis Schiefer und Assistant Director Stefan Schmitz von Black Forest Games ein paar neue Spielszenen aus Destroy all Humans! von 2020 gezeigt. Unter anderem bekommen wir die stärkste Waffe im Spiel zu sehen und die neue deutsche Vertonung in einer Zwischensequenz zu hören.