Detektiv in Bestform - Sherlock Holmes: Chapter One im Videotest

von Fabiano Uslenghi,

15.11.2021 18:00 Uhr

Mit Sherlock Holmes: Chapter One veröffentlicht Entwicklerstudio Frogwares einen neuen Teil der Rätseladventures über den berühmtesten Detektiv der Welt. Dieses Mal jedoch nicht mit einem erfahrenen, beherrschten Holmes, sondern einem jungen, unerfahrenen, aber nicht minder genialen Sherlock ganz am Anfang seiner Karriere. Den jungen Mann hat es auf eine Insel verschlagen, auf der er als Kind seine Mutter verlor. Und genau ihr Tod ist es, der ihm keine Ruhe lässt. Während Sherlock auf der Insel zusammen mit seinem treuen Begleiter Jon (ohne "H", und nicht Watson) ermittelt, erkennen die beiden nach und nach, dass das Eiland sehr viel mehr Geheimnisse birgt als zuerst angenommen.

Chapter One ist zwar ein Prequel zu den anderen Spielen der Reihe, erweitert jedoch ein paar bekannte Spielmechaniken und führt auch noch die ein oder andere komplett neue ein. So sind unter anderem Deduktionen und Kampfeinlagen in aufpolierter Form mit von der Partie. Völlig neu ist jedoch die Open World, durch die sich Holmes und Jon bewegen. Wie sich das ganze aufs Spiel auswirkt, wie sich Chapter One eigentlich spielt und wie knifflig die neuen Fälle dieses Mal sind, erfahrt ihr in unserem Video von Tester Fabiano Uslenghi.