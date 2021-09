Diablo 2 - Live-Action-Trailer lädt zur Dämonenhatz mit dem Star aus Shang Chi

26.09.2021 13:09 Uhr

Diese Woche ist Diablo 2: Resurrected erschienen und belebt damit den Klassiker der Action-Rollenspiel neu. Passend zum Release präsentiert Blizzard noch einen Live-Action-Trailer, in dem ein Marvel-Star die Hauptrolle einnimmt.

Genauer gesagt handelt es sich um Simu Liu, der aktuell in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings die Rolle des namengebenden Protagonisten verkörpert. Im Trailer zur Diablo-2-Neuauflage ist der Kanadier hingegen zu sehen, wie er eine durchaus gruselige Kirche betritt und einem Priester verrät, dass er sich schon bald dem Herrn der Schrecken entgegen stellen möchte.

Simu Liu ist übrigens mit Diablo 2 ziemlich gut vertraut: Auf Twitter verriet er einst, dass ihm das Action-Rollenspiel zu seiner Zeit einen Schulaufsatz gekostet hat.