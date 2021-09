Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

von Maurice Weber,

28.09.2021 19:00 Uhr

Diablo 2: Resurrected ist optisch die beste Neuauflage, die sich Maurice hätten wünschen - aber inhaltlich wäre noch so viel mehr gegangen! Im Testvideo klären wir, was sich alles bei Blizzards großem Klassiker getan hat und warum er in manchen Punkten schlechter gealtert ist als die Nostalgie-Brille vermuten lässt.

Wir besprechen, wo das Gameplay von Diablo 2 bis heute zeitlos genial ist, wo Blizzard hätte verbessern können ohne die alten Stärken irgendwie zu beeinträchtigen und welche der Upgrades von Resurrected uns dafür am besten gefallen haben.

Bei GameStar Plus findet ihr den ausführlichen Test-Artikel mit Wertung zu Diablo 2: Resurrected.