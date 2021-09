Diablo 2: Resurrected - Trailer zeigt, was für eine Naturgewalt die Zauberin ist

01.09.2021 08:45 Uhr

Diablo 2: Resurrected stellt eine weitere Klasse in einem kurzen Trailer vor, diesmal ist die Zauberin dran. Sie setzt auf Elementarzauber und richtet damit auf dem Schlachtfeld gewaltigen Schaden an. Im Nahkampf solltet ihr dagegen auf der Hut sein.

Das Remake des Action-Rollenspiels erscheint am 23. September 2021. In unserem großen FAQ erfahrt ihr alles zu den verfügbaren Klassen, der neuen Grafik - und allem anderen, was ihr zu Diablo 2: Resurrected wissen solltet. Ihr seid auf der Suche nach Tipps? Dann haben wir bei GameStar Plus genau das richtige für euch: einen Guide für Anfänger und Rückkehrer.