Diablo 4: Gameplay-Trailer stellt die Rogue-Klasse vor

19.02.2021 23:58 Uhr

Mit der Rogue wurde die vierte Klasse von Diablo 4 auf der Blizzcon 2021 im Gameplay-Trailer vorgestellt. Sie ist Fans bereits aus Diablo 2 bekannt, diesmal könnt ihr sie aber sowohl in männlicher als auch in weiblicher Version spielen. Unser Diablo-Experte Fabiano erklärt euch, welche Skills sie mitbringt und was sie so besonders macht.