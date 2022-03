Diablo 4: Gameplay-Video nimmt euch in einen der düstersten Dungeons Sanktuarios mit

30.03.2022 12:15 Uhr

Wie düster kann Diablo 4 rein optisch werden? Das zeigen die Entwickler in diesem Video, bei dem sie Einblicke in den Dungeon Forgotten Places gewähren, der euch in die dunkelsten Ebenen der Spielwelt Sanktuario führt.

Dunkelheit ist hier wortwörtlich zu nehmen, denn die Umgebung ist nur spärlich beleuchtet, während sich vor allem an den Seiten die Wurzeln unnatürlich bewegen. Die zahlreichen Blutflecke und teilweise grotesken Formen sollen ebenfalls dabei helfen, dass sich Diablo 4 optisch wieder mehr wie die ersten beiden Serienteile anfühlt.

Klage gegen Activision Blizzard: Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.