Diablo 4: Gameplay-Video stellt die Küstenregion Scosglen vor

30.03.2022 12:10 Uhr

Sanktuario aus Diablo 4 ist gewiss keine Welt, in der man eigentlich leben will. Wer es dennoch tut, der muss sich darauf einstellen, dass es quasi überall von Monstern wimmelt - so auch in der Region Scosglen Coast.

Eigentlich handelt es sich hierbei um eine ganz klassische Küstenregion inklusive Fischerdorf. Aber da wir hier von Diablo reden, erwartet euch in dieser Gegend kein buntes Anglertreiben, sondern vor allem eine sehr kahle und raue Gegend, in der unter anderem Untote ihr Unwesen treiben. Immerhin gibt es hier und dort auch etwas blühende Vegetation.

