Diablo 4: Kyovashad präsentiert sich im Gameplay-Video als düsteres Mittelalter-Dorf

30.03.2022

Enge Straßen, wenig Beleuchtung, hölzerne Häuser und riesige Schutzmauern: Kyovashad wird in Diablo 4 an der Oberfläche das bieten, was man sich von einem mittelalterlichen Dorf in der Welt Sanktuarios vorstellt.

Laut den Entwicklern handelt es sich dabei eigentlich um eine militärische Siedlung, in der Flüchtende Schutz suchen können. Aus diesem Grund findet ihr zu Beginn des Dorfes vor allem viele klassische Häuser, während weiter hinten immer größere Defensivstrukturen herausragen. Das Video soll zudem nur einen kleinen Einblick in die verschiedenen Distrike von Kyovashad zeigen, genauer gesagt den südlichen Teil des Dorfes.

