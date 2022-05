Diablo Immortal jetzt auch für PC - Was hat sich seit dem Reveal verändert?

von Ann-Kathrin Kuhls,

06.05.2022 15:00 Uhr

Diablo Immortal hielten viele zum Reveal für einen schlechten Scherz. Ein paar Jahre später ist der Free-2-Play-Mobile-Ableger aber immer noch in der Entwicklung und erscheint am 2. Juni. Jetzt jedoch nicht mehr mobile-only, sondern auch für den PC. Außerdem wissen wir mittlerweile sehr viel mehr über das Spiel als damals: Zum Beispiel über den Cycle of Strife, der uns selbst zu einem Raidboss macht. Oder die Möglichkeit, problemlos auf einem Account zwischen den Klassen hin und herzuwechseln.

Was wir jedoch immer noch nicht wissen ist, was Diablo Immortal für ein Spiel sein will. Ein casual Hack and Slay? Ein MMO für Einsteiger? Oder eine Mischung aus beiden? Wo will Diablo Immortal hin, und kann es mit seiner Ausrichtung Fans beider Seiten begeistern? Oder macht es eher niemanden glücklich? Wir haben im Video alles zusammengefasst, was wir über Diablo Immortal wissen, damit ihr euch ein Urteil bilden könnt. Wir sind auf eure Meinung gespannt!