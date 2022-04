Diablo Immortal: Neuer Trailer verrät das Release-Datum und kündigt eine PC-Version an

25.04.2022 15:25 Uhr

Diablo Immortal wurde 2018 als Mobile-Ableger des Action-Rollenspiels angekündigt. Nach Alpha- und Beta-Tests rückt nun endlich der Release in greifbare Nähe. Im neuesten Trailer verraten die Entwickler, dass das Spiel am 2. Juni nicht nur für Handys, sondern auch auf dem PC veröffentlicht wird.

Die PC-Version startet zunächst als offene Beta, soll aber alle Inhalte und Features des Originals umfassen. Alle Fortschritte aus der Beta werden beim Release der Vollversion dann auch übernommen. Alle weiteren Neuigkeiten könnt ihr in unserer News nachlesen.

In Diablo Immortal wählt ihr eine von sechs Klassen und erlebt eine vollkommen neue Geschichte, die zwischen den Ereignissen von Diablo 2 und 3 angesiedelt ist. Auf der Suche nach einem Weltenstein müsst ihr dem Höllenfürsten Skarn zuvor kommen, der Sanktuario zerstören will. Nach einem Beta-Test wurden im März einige Veränderungen für Diablo Immortal angekündigt, was genau angegangen wurde, erfahrt ihr in unserem Artikel.