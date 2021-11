Die 10 schönsten Raytracing-Spiele, die ihr 2021 anschauen solltet [Anzeige]

04.11.2021 17:18 Uhr

Kaum eine Technologie hat die Grafikqualität von Spielen in den letzten Jahren so stark beeinflusst wie Raytracing. Denn wo Spieleentwickler zuvor jahrzehntelang bei Licht und Schatten tricksen mussten, ist die korrekte Darstellung von Beleuchtung, Schattierung und Spiegelungen jetzt endlich auch in Echtzeit möglich - und zwar ganz ohne Trickserei.

Während anfangs nur eine handvoll Spiele Raytracing auf Nvidia-RTX-Grafikkarten unterstützt haben, gibt’s heute, knapp drei Jahre später schon dutzende Raytracing-Games, die optische Maßstäbe setzen.

In diesem Video wollen wir euch die zehn eindrucksvollsten Kandidaten der letzten zwei Jahre zeigen, die jetzt sofort verfügbar sind und erklären, welche Raytracing-Features darin konkret genutzt werden. Außerdem möchten wir euch einen Ausblick liefern, was auch in Zukunft in Sachen Raytracing in Spielen möglich sein wird.

Eine kontinuierlich aktualisierte Übersicht zu allen Spielen, die Raytracing bzw. DLSS unterstützen findet ihr hier.