Die ambitioniertesten Projekte in Minecraft

von Martin Dietrich, Natascha Becker,

29.04.2020 16:44 Uhr

Für manche ist Minecraft nur ein großer Sandkasten, für andere die Möglichkeit, wahrhaft großes zu schaffen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Video wollen wir euch ein paar der größten Bauten in Minecraft vorstellen. Ganze Schlösser, Länder und sogar Raumschiffe wurden in Mojangs Klötzchen-Welt schon nachgebaut. Aber welches Projekt ist das größte?

Ist es Night City, die bunte und leuchtende Welt von Cyberpunk 2077? Oder vielleicht Atropos, die faszinierende Steampunk-Schildkröten-Stadt. Vielleicht ist es Westeros, Mittelerde oder Hogwarts? Vielleicht ist es dieser funktionierende Restone Computer? Oder dieser riesige Gameboy, auf dem man Pokemon Rot spielen kann? Oder kann es der Todesstern sein? Vielleicht ist es die Avalon, das Raumschiff aus Passenger? Nein, das größte Projekt ist zweifellos Build the Earth!



Welches dieser Projekte hat euch am meisten begeistert? Schreibt es uns in die Kommentare!