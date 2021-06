Die berühmten Helden aus Left 4 Dead feiern ihre Rückkehr in Zombie Army 4

25.06.2021 13:33 Uhr

In Zombie Army 4 kehren die vier legendären Helden aus Left 4 Dead zurück. Nicht als Zombies, sondern als Spielbare Charaktere. In dem kostenlosen Charakter-Paket sind Bill, Francis, Louis und Zoey enthalten. Der neue Gameplay-Trailer stellt außerdem mit »Abaddon Asylum« ein neues Areal und die dazugehörige Kampagnen-Mission vor. In der neuen Mission seid ihr dem bösartigen Baron Umbra auf der Spur, der zuvor als okkultes Superhirn entlarvt wurde und sich jetzt in einem stark befestigten Kultistengebiet verschanzt hat.



Um zu ihm vorzudringen, führt euch ein neuer Überlebender, der nur als »Der Engel« bekannt ist, durch die Katakomben der Anstalt. »Abaddon Asylum« ist die zweite Mission der dreiteiligen Return to Hell Kampagne.

Wie gut Zombie Army 4 ist, erfahrt ihr im Test auf GameStar und GamePro:

