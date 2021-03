Die besten Battlefield-Teile im Video-Ranking

23.03.2021 03:46 Uhr

Im Video stellen wir euch die besten Battlefield-Spiele in unserem Ranking vor und erklären, was die einzelnen Teile ausmacht, aber natürlich auch, wo ihre Schwächen liegen. So bekommt ihr einen Überblick über die Reihe und könnt euch auch selbst nochmal an die alten Zeiten zurückbesinnen.

Wie sieht eure persönliche Platzierung aus? In den Kommentaren könnt ihr uns erklären, mit welchem Teil ihr am meisten Spaß hattet und welcher euch eher weniger Freude bereitete!