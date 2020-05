Die besten DLCs - Diese Addons machen Spiele besser - Teil 2

von Martin Dietrich,

06.05.2020 16:01 Uhr

Im neuen Video stellen wir euch acht weitere Download-Addons vor, die ihr Geld wirklich wert sind. Mit dabei sind neben Deus Ex: 4 A Criminal Past und The Frozen Wilds für Horizon Zero Dawn auch das große Addon Torna - The Golden Country für Xenoblade Chronicles 2 und die Standalone-Erweiterung Soul Harvest für Spellforce 3.

Außerdem dabei ist The Ringed City für Dark Souls 3 und Seed of Evil für Mutant Year Zero. Und als Klassiker haben es auch Enter the Dominatrix für Saints Row 4 und für Old World Blues für Fallout: New Vegas.

- Teil 1 der Videoserie zu den besten DLCs ansehen