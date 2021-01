Die besten Rollenspiele des Jahres

von Natascha Becker,

03.01.2021 18:14 Uhr

Rollenspiele bleiben weiter hoch im Kurs und auch in diesem Jahr sind wieder eine Menge der besten Games, die erschienen sind, aus diesem Genre. Deswegen wollen wir gerne wieder die besten Vertreter ihres Faches in diesem Video zusammen fassen. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, den Text frei von Spoilern zu halten. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr euch hier an den Kapiteln orientieren.

00:00 - Start

00:28 - Ein Klassiker im Early Access

01:52 - Ein lang erwartetes Abenteuer

02:55 - Ein hervorragendes Re-Remake

04:13 - Kann man das noch Remake nennen?

05:32 - Ein perfekter Einstieg in eine lange Serie

06:33 - Eins der besten Spiele des Jahres

07:39 - Fast sowas wie Fallout

08:46 - Eine Indie unter Triple A Konkurrenz

09:47 - Keine Überrschung

11:11 - Ein Addon!

12:23 - Schluss

Mit welchem Rollenspiel hattet ihr dieses Jahr am meisten Spaß? Schreibt es uns in die Kommentare!