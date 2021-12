Die besten Spiele des Jahres

von Natascha Becker,

26.12.2021 16:30 Uhr

Was war eigentlich das beste Spiel 2021? Gar nicht so einfach zu sagen! Ist es das Spiel, das die meisten Auszeichnungen gewonnen hat? Das bei der Fachpresse besonders gut ankam? Oder das, das am häufigsten verkauft wurde? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, zu sehen, welches Spiel die Spielerinnen und Spieler besonders gut fanden?

Oder wollt ihr wissen, was die Meinung der GameStar-Redaktion ist? Hier sind die 250 besten PC-Spiele überhaupt!

Gibt es tatsächlich! Auf Steam können Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Bewertungen abgeben. Für dieses Video haben wir die Spiele zusammengefasst, die auf Steam besonders gut angekommen sind und die Bewertung "Äußerst positiv" erreicht haben.

Plus: Ihr habt gewählt! Eure Neun Wunschreviews.

Was ist eure Meinung? Welches Spiel fandet ihr 2021 am besten? Schreibt es in die Kommentare!