Die größte Schlacht der Serie - Das bringt der Paris-DLC von Assassin's Creed Valhalla

von Dimitry Halley, Peter Bathge,

13.08.2021 16:54 Uhr



Im zweiten großen DLC für Assassin's Creed Valhalla, die Belagerung von Paris, verschlägt es die Wikinger nach Frankreich. Unser Redakteur Peter Bathge hat den zusätzlichen Inhalt auf Herz und Nieren getestest. Was im DLC enthalten ist, was sich verändert und was Peter von ihm hält, erfahrt ihr im Video. Dimitry Halley bittet wieder zum Gespräch. Wie schon beim letzten Mal, zur Review der Irland-Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla, wo er Elena zum Gespräch gebeten hatte.

Wenn ihr Peters Meinung lieber nachlesen wollt, lest seine Review zu Assassin's Creed: Die Belagerung von Paris hier.

Im Laufe der Jahre wurden jede Menge Inhalte aus der Serie gekickt, welche das sind, könnt ihr in diesem Video sehen: Assassin's Creed - Welche Features die Serie über die Jahre gestrichen hat

Was ist eure Meinung? Schreibt es uns gern in die Kommentare!