Die größten Open Worlds - Video-Special zu Spielwelten

von Jonas Gössling,

10.05.2020 16:41 Uhr

Open-World-Spiele gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Games und ihre Spielwelten werden immer detaillierter. Aber werden sie auch immer größer? Wir haben für dieses Video die Größenangaben von Open-World-Spielen angeschaut und die Spiele aufsteigend angeordnert. Mit dabei sind offensichtliche Kandidaten wie GTA, Assassin's Creed oder Just Cause. Aber der Kampf um den Thron wird von zwei nicht ganz so bekannten Spielen ausgefochten.