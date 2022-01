Die härtesten Spiele-Bosse der letzten 5 Jahre

von Natascha Becker,

09.01.2022 16:45 Uhr

Kaum etwas schenkt so viel Genugtuung und kostet gleichzeitig so viele Nerven wie ein richtig schwerer Bosskampf. Die 15 Bosse, die wir euch in diesem Video vorstellen, haben jedenfalls ganz bestimmt für das eine oder andere zerdepperte Gamepad gesorgt. Um die Auswahl ein bisschen einzuschränken, haben wir uns übrigens auf Spiele beschränkt, die seit 2015 veröffentlicht wurden. Ein paar der Spiele habt ihr vielleicht schon in unserem Video zu den schwersten Spielen der letzten Zeit gesehen.

Plus: Die Kunst des perfekten Schwierigkeitsgrads - Gibt es die ideale Balance zwischen Anspruch und Spielfluss?

Habt ihr einen oder gar mehrere dieser Bosse selbst gelegt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!