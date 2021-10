Die Hits der Woche & Kostenlose Spiele - Neu & Gratis-Games

von Michael Obermeier,

01.10.2021 16:20 Uhr

Einmal pro Woche gibt's in Video-Form die kostenlosen Spiele, die Highlights der Woche und die neuen Releases für kommende Woche. Bei den Highlights der Woche geht's diesmal neben New World und The Eternal Cylinder auch das Rennspiel Hotwheels Unleashed.

Außerdem gibt's natürlich auch diese Woche wieder diverse Gratis-Spiele. Diesmal mit dabei: Europa Universalis 4, The Surge, Star Wars: Squadrons uvm.

Noch mehr kostenlose Spiele lest ihr übrigens im Artikel mit einer Übersicht.

Was spielt ihr am Wochenende? Schreibt's uns in die Kommentare!