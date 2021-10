Die komplette Master Chief Collection kostenlos ausprobieren - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

15.10.2021 18:57 Uhr

Herzlich willkommen zurück zu den Neu & Gratis-Games! Wie jede Woche präsentieren wir euch auch heute die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele, die ihr die kommenden Tage geschenkt bekommt, gratis spielen könnt.

Plus: The Riftbreaker ist so gut, dass ich es nach dem Test gleich weiterspiele.

Vor allem für den PC gibt es einiges neues und auch einiges gratis, denn bei Steam könnt ihr übers Wochenende die komplette Halo: The Master Chief Collection kostenlos ausprobieren. Außerdem startete diese Woche die kostenlose Demo von Monster Hunter Rise auf Steam. Und Epic schenkt euch diese Woche den Klassiker Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse das zwar super lustig ist, aber für seine Brutalität in Deutschland lange indiziert war.

Alle Gratis-Games für den PC zum mitschreiben und anklicken gibt's natürlich wieder im Artikel.