Die Mafia-Trilogy - Erster Teaser bestätigt Neuauflagen aller drei Mafia-Teile

13.05.2020 16:00 Uhr

Das ist eine sizilianische Botschaft: Sie bedeutet: Mafia schläft nicht länger bei den Fischen. 2K Games und Hangar 13 haben endlich angekündigt, was sie als nächstes mit der hochgeschätzten Mafia-Serie vorhaben. Es wird eine Trilogy erscheinen, in der offenbar alle drei Spiele der Reihe zusammengefasst werden.

Viel mehr ist noch nicht bekannt. Weder ein Release, noch ob womöglich noch mehr in der Sammlung steckt. Im Teaser sind bisher auch nur Szenen aus Mafia 2 und Mafia 3 zu sehen. Vom ersten Teil bekamen wir nichts zu Gesicht. Wir werden also noch bis zum 19. Mai warten müssen, bevor wir genau erfahren, was es mit der Trilogy auf sich hat.