Die Mythologie hinter AC Valhalla - Trailer erklärt die Wikinger-Religion

03.11.2020 13:15 Uhr

Am 10. November 2020 erscheint Assassin's Creed Valhalla. Um euch ein wenig in Stimmung zu bringen, gibt es einen neuen Trailer, der sich mit der Mythologie die Nordmänner auseinandersetzt.

Narrative Director Darby McDevitt gibt einen Einblick in die Religion der Wikinger und reißt fundamentale Überzeugungen, wie das Pantheon der Götter, die verschiedenen Reiche und das Leben nach dem Tod an.

Die nordische mythologische Welt dient vielen weiteren Spielen wie The Elder Scrolls V: Skyrim und God of War als Inspiration. Warum diese so spannend für Spieleentwickler ist, lest ihr in unserem Plus-Report zur nordischen Mytholgie in Videospielen.