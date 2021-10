Die Open World von Forza Horizon 5 sieht fantastisch aus - und spielt sich auch so

von Ann-Kathrin Kuhls,

12.10.2021 17:30 Uhr

Forza Horizon 5 haben wir lange nur in Gameplaypräsentationen betrachten können. In einer Previewphase ging es jetzt aber endlich auch für uns ans Steuer. Neben dem Anfang des Spiels, ein paar Storymissionen und den ersten Renn-Herausforderungen konnten wir uns auch nach Belieben in der Open World herumtreiben, die die größte Welt der Reihe bis jetzt sein soll. Deswegen haben wir unsere Zeit mit der Xbox Series X-Version genutzt, um die in aller Ruhe zu entdecken.

Für Tobi kann der November und damit Forza gar nicht früh genug kommen

In unserem Angespielt-Fazit geben wir euch einen Überblick, wie vielseitig die Biome tatsächlich sind, sowohl optisch als auch spielerisch. Und natürlich möchten wir euch auch eine erste Einschätzung zum Fahrgefühl der einzelnen Fahrzeugklassen, den Schwierigkeitsgraden und dem Verhalten der Drivatar-KI geben. Wir hoffen, es gefällt euch!