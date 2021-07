Die Sims 4 - Ein Lama erklärt uns das Gameplay von Landhaus-Leben

02.07.2021 12:18 Uhr

Mit Landhaus-Leben erhält die Lebenssimulation Die Sims 4 am 22. Juli 2021 ein neue Erweiterung. Wie der Name schon sagt, können wir uns darin auf das Leben auf dem Land einstellen. Das Pack bietet neben einer kauzigen Dorfgemeinschaft, viel Grün, Feldarbeit und neuen Tiere aber noch mehr Features, die uns das Lama Herold in diesem Trailer genauer erklärt.