Die Story von Warframe erklärt

von Michael Obermeier, Mathias Dietrich,

16.01.2020 10:35 Uhr

Die Geschichte von Warframe als "komplex" zu bezeichnen ist wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Wir sind deshalb für euch mehrere Jahrhunderte in der Zukunft hin- und her gesprungen, um für euch die verfahrene Hintergrundhandlung des Free2Play-Shooters aufzudröseln. In nur knapp 12 Minuten machen wir euch zum Story-Experten, der in Zukunft weiß, weswegen er eigentlich seit hunderten Stunden Gegnerhorden zersäbelt.

Spoiler-Warnung: Wir fassen die bisher bekannte Story von Warframe im Video zusammen. Wer wirklich alle Wendungen und Überraschungen der Spiel-Handlung für sich selbst entdecken will, sollte das Spieler aber lieber selbst spielen.

Text: Mathias Dietrich

Sprecher: Michael Obermeier