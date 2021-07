Die überraschend komplexe Story von Doom & Doom Eternal in 10 Minuten erklärt

02.07.2021 11:02 Uhr

In Doom geht's nur ums Geballer? Von wegen: Seit dem Reboot 2016 nimmt die Story einen überraschend großen Platz in der Shooter-Serie ein. Vor allem in Doom Eternal und den DLC stellen sich Fragen wie: Was ist Argent-Energie eigentlich genau? Wer ist Samuel Hayden? Wie landete der Doom Slayer in einem Sarkophag?

In diesem Video gehen Community-Managerin Eva Sykora von Bethesda und der Spielejournalist Stephan Freundorfer (GamePro, Retro Gamer, GamesMarkt) genau diesen Fragen auf den Grund und fassen die Prämisse der neuen Doom-Spiele in 10 Minuten zusammen.

Falls ihr euch noch tiefer in die Lore und das Doom-Universum einlesen wollt, haben wir eine Zusammenfassung der Geschehnisse vor Doom Eternal für euch!