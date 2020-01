Die Vorstellung der Legende Forge in Apex Legends wird von Revenant unterbrochen

28.01.2020 10:34 Uhr

In Vorbereitung auf den Launch von Apex Legends Season 4 am 4. Februar 2020 gibt es ein Lore-Video zur angeblichen neuen Legende Forge. Der wird vor seinem Eintritt interviewt und erklärt, wie er frischen Wind in die Apex-Spiele bringen wird. Das Interview wird jedoch durch den Auftritt von Revenant unterbrochen, der Forge kurzerhand umbringt.

Damit öhat der Entwickler Respawn Entertainment die Erwartungen vieler Fans auf den Kopf gestellt, die nach Release des Videos anfingen über die Charaktere von Season 4 zu rätseln. Die Spekulationen decken die gesamte Bandbreite ab: Von einem Release von Revenant bis hin zu erstmalig zwei neuen Leegenden in einer Season sind alle Theorien vertreten.

Mehr zu dem unerwarteten Austausch der Apex-Legenden erfahrt ihr in unserer News.