Diese 9 Gameplay-Momente LIEBT doch jeder, oder?

von Christian Fritz Schneider,

23.02.2020 17:40 Uhr

Es gibt diese kleinen speziellen Momente in Videospielen, die jede Qual, jeden Gegner, jeden neuen Versuch und fast jede Länge vergessen machen. Geniale Momente, die wir nicht müde werden, immer und immer wieder zu erleben. In diesem Video haben wir 9 dieser Momente gesammelt und zusammen gefasst.

Sei es das erlösende Lagerfeuer in Dark Souls, das uns vor Erleichterung das Herz höher schlagen lässt oder der epische Flug im Javelin durch die Welt von Anthem, der das Spiel leider trotzdem nicht retten konnte. In vielen Spielen gibt es diese ganz besonderen Momente, die in Erinnerung bleiben.

Plus: Was macht eigentlich großartige Momente? Für 100 Stunden Spielspaß braucht es 30 grandiose Sekunden!

Welche Spielmomente gehören für euch auf diese Liste? Schreibt es uns in die Kommentare!