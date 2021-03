Diese acht Spiele-Remakes wünscht ihr euch am dringendsten

von Christian Fritz Schneider, Martin Dietrich,

10.03.2021 18:00 Uhr

Ihr habt uns in den Kommentaren unter unseren letzten Videos zu Remakes und Remaster geschrieben, welche Spiele noch unbedingt eine Neuauflage bekommen sollten. Einige Titel von euren Vorschlägen stellen wir in diesen Video nun vor:

00:00 - The Darkness verdient eine Rückkehr

02:16 - Dieses Need for Speed wünscht ihr euch zurück

03:53 - Wo bleibt das Remake von Deus Ex?

05:30 - Legacy of Kain ist fast vergessen, zu Unrecht!

07:04 - Die Simpsons: Hit & Run als Remake-Kandidat

08:30 - Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde hat schon ein Fan-Remake

09:57 - Ein Drakan-Remake könnte Drachenreiten zurückbringen

11:32 - Auch MDK wollt ihr als Remake zurück