Diese Diablos durften wir nie spielen: MMO, Gameboy-Version und Xcom-Verschnitt

von Maurice Weber, Florian Franck,

03.10.2021 11:00 Uhr

hr denkt, ihr wisst alles, was es über Diablo zu wissen gibt? Dann wartet mal dieses ab! Maurice hat tief in der Seriengeschichte gegraben, um euch einige richtig absurde Fakten zu präsentieren - darunter gleich mehrere Prototypen und Ideen, die die Serie in eine völlig andere Richtung gedreht hätten.



0:00 - Einleitung

0:38 - Das Xcom-Diablo

1:36 - Lootbox auf CD

2:58 - Diablo Junior

3:39 - Das erste Mobile-Diablo

4:05 - Streit um Hellfire

5:46 - Diablo ohne Story

6:49 - Die Battle.net-Stadt

7:30 - Der erste Akt 5

8:10 - Das zweite Addon

8:48 - Diablo 3 als MMO

Noch mehr Geschichten über die Entstehung findet ihr in unserer Report-Reihe bei GameStar Plus! Los geht's mit Diablo 1 und dem Klick, der alles veränderte.