Diese Open Worlds haben uns richtig umgehauen, euch auch? - Unsere coolsten Erlebnisse in Witcher, No Man's Sky & mehr

von Ann-Kathrin Kuhls,

25.03.2021 20:00 Uhr

Zu Open Worlds gibt es so viele Meinungen, wie es Open World-Spiele gibt. Aber was macht eine gute Welt aus? Die Größe? Die Quests? Die NPC? Und welche Spiele setzen die Open World perfekt um? Gerade weil es dazu so viele unterschiedliche Meinungen gibt, hat Ann-Kathrin sich mal bei ihren Kollegen aus der Redaktion umgehört und drei wichtige Fragen geklärt:

Was macht eine gute Open World aus?

Was ist eure liebste Open World?

Was ist euer coolstes Open World-Erlebnis?

Die Antworten haben wir in einem Video zusammengefasst. Passend übrigens zum Start der großen Open World-Themenwoche auf GameStar.de. Und natürlich interessieren uns auch eure Erfahrungen. Wie würdet ihr antworten?