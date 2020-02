Dieser Horror-Teppich taucht jetzt schon in 11 Spielen auf!

von Martin Dietrich, Natascha Becker,

23.02.2020 13:54 Uhr

Kaum ein Stück Inneneinrichtung ist so präsent in der Popkultur, wenn es um Horror geht, wie dieser Teppich. Der Psycho-Horror-Klassiker "The Shining" von Stanley Kubrick hat ihn berühmt gemacht, Videospiele-Entwickler aus aller Welt haben ihn übernommen. Durch mindestens 11 Spiele zieht sich der Teppich wie eine hässliche, rot-orange-schwarze Faser.

Aber wie funktioniert Horror eigentlich? Das erklären wir in unserer spannenden Plus-Reportage!

In diesen Spielen finden wir die hässliche Faser:

Fortnite

Twelve Minutes

The Suicide of Rachel Foster

Gears of War 4

The Evil within 2

9 Clues - The Secret of Serpent Creek

Layers of Fear 2

Luigis Mansion 3

Escape Dead Island

Dead Rising 2

Rainbow Six: Siege

Habt ihr den Teppich noch in anderen Spielen entdeckt? Schreibt es uns in die Kommentare!