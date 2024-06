Dieses Action-RPG will in große Fußstapfen treten und zeigt im ersten Trailer beeindruckende Action

In Alkahest kämpfen wir uns in packenden Nahkämpfen durch eine düstere, mittelalterliche Welt und nutzen dabei nicht nur unsere Waffen, sondern auch die Umgebung, um unsere Feinde zu besiegen. Dazu greifen wir auf alchemistische Hilfsmittel zurück, die entweder unsere Waffen verbessern oder als Wurfgeschosse dienen.

Das Spiel erinnert uns stark an die Dark Messiah of Might & Magic-Reihe und ist vorerst nur für den Release auf Steam angekündigt – Infos zu weiteren Plattformen sollen aber folgen. Ein Veröffenlichungsdatum gibt es ebenfalls noch nicht.