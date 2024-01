Dieses Retro-Horrorspiel erinnert an die alten Residen Evil-Teile und kommt jetzt auf die Konsolen

Das Retro-Horror-Adventure Alisa erscheint am 6. Februar als Developer's Cut für PS4, PS5, Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen. Auf dem PC ist der Titel schon seit 2021 verfügbar. Im Spiel steuert ihr die namensgebende Alisa, die in einer an die 1920er angelehnten Fantasy-Welt nach einem gesuchten Kriminellen fahndet.

Auf der Suche landet sie in einem alten viktorianischen Haus, in dem ihr plötzlich humanoide Puppen und andere Kreaturen auflauern. Sowohl der Stil als auch das Gameplay sind eine Hommage an klassiche 3D-Adventures aus den 90er Jahren wie beispielsweise die ersten Resident Evil-Ableger.