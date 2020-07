Dirt 5 - Vorschau-Video: Dank Wetter-Umschwung ein ganz neues Erlebnis

von Christian Fritz Schneider,

03.07.2020 12:21 Uhr

Wir konnten eine frühe Demo-Version von Dirt 5 mit vier Strecken anspielen und auf dem PC aufzeichnen. Im Video zeigen wir Gameplay aus der Vorschau-Version und erklären, warum die Wetterumschwünge bislang das beste neue Feature am neuen Rennspiel von Codemasterers sind.

Dirt 5 soll am 9. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und später auch für PlayStation 5 und Xbox Series X kommen. In der Karriere treten mit Troy Baker und Nolan North zwei der bekanntesten Sprecher aus Videospielen auf und präsentieren sich als Rivalen. Davon konnten wir in unserer Demo leider noch nichts sehen.

