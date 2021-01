Disjunction - Gameplay aus dem dystopischen Stealth-Rollenspiel

06.01.2021 10:04 Uhr

Der Trailer führt einige Gameplay-Elemente des Rollenspiels Disjunction vor. Dazu gehören die Fähigkeiten der drei Protagonisten, die sich zudem mit kybernetischen Upgrades ausstatten lassen. Schließlich siedelt sich das Spiel in einer dystopischen Zukunft im Jahr 2048 an, in der eine Verschwörung ganz New York City bedroht.