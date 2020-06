Divinity: Original Sin 2 schenkt euch einen neuen DLC

15.06.2020 12:32 Uhr

Der fünfte und bisher größte DLC für das Ausnahme-Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 wurde veröffentlicht. Er ist kostenlos als Gift Bag verfügbar und bringt neue Quests, Gegner und Ausrüstung. Der name "The Four Relics Of Rivellon" verrät bereits, worum es geht: Die Gotterweckten suchen nach vier mächtigen Rüstungssets. Dabei stehen sie vor neuen Herausforderungen - unter anderem müssen sie gegen einen untoten Drachen kämpfen.