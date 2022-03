DLC wird zur Vollversion, aber vergisst die beste Idee? - Tiny Tina's Wonderlands in unter 10 Minuten

von Julius Busch,

03.03.2022 19:30 Uhr

Am 25. März erscheint Tiny Tina’s Borderla Wonderlands - ein Fantasy-Spinoff zur beliebten Loot-Shooter-Reihe. Wie schon im fantastischen Borderlands-2-DLC “Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep” verfolgen wir der nun nicht mehr ganz so kleinen Tina und ihren Freunden bei einer Partie des Dungeons&Dragons-Verschnitts Bunkers and Badasses. Wir haben bereits einen kleinen Teil des Spiels in einer Preview-Version ausprobiert und fassen jetzt alles für euch zusammen, was ihr über Tiny Tina’s Wonderlands wissen müsst.