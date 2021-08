Dodgeball Academia - Launch-Trailer des Völkerball-RPGs

05.08.2021 10:51 Uhr

Pünktlich zur Veröffentlichung von Dodgeball Academia zeigt der Trailer auch einige Gameplay-Szenen aus dem Mix aus Sport- und Rollenspiel. Der Titel siedelt sich in einer Völkerball-Schule an, in der ihr Matches absolviert und Freundschaften knüpft. Abseits der Kampagne gibt es zudem einen lokalen PvP-Modus.