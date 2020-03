Doom Eternal - Höllisch guter Launch-Trailer veröffentlicht

von Dennis Michel,

12.03.2020 16:44 Uhr

Am 20. März schlüpfen wir endlich in Doom Eternal wieder in den Anzug des Doom Slayer und vermiesen dem ein oder anderen Dämonen aus der Hölle ordentlich den Tag. Publisher Bethesda hat jetzt einen Trailer zum Ego-Shooter veröffentlicht, der uns auf den Launch in wenigen Tagen für PS4, Xbox One und den PC vorbereitet.

Viel Action und verdammt gute, treibende Musik machen Laune auf das Spiel, das wir euch in unserer Preview - Doom Eternal wird größer, besser und intelligenter - genauer vorstellen.

