Dragon Age 4 - Vorschau-Video: Ein Rollenspiel ohne Held?

21.12.2020 18:37 Uhr

Einen Release-Termin für Dragon Age 4 gibt es noch nicht. Genau genommen wissen wir noch nicht mal, ob der nächste Serienteil tatsächlich eine Vier im Namen trägt. Trotzdem gibt es schon ein paar Infos zu dem kommenden Rollenspiel, die wir hier im Video zusammengefasst haben.

Warum spielt der Elf Solas in den ersten Trailern eine so wichtige Rollen. Was hat es mit mit dem neuen Hauptcharakter auf sich und wer oder was ist der Dread Wolf. Und geht es wirklich ins magisch geprägte Tevinter?