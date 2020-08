Dronen und Teleporter dominieren das Mute-Event von Rainbow Six Siege

04.08.2020 01:08 Uhr

Rainbow Six: Siege setzt in seinem vom 4. bis 17. August 2020 laufenden Event voll und ganz auf SciFi. Die Angreifer können sich in Drohnen verwandeln und so auch kleine Löcher unbemerkt passieren, die Verteidiger hingegen teleportieren sich durch kugelsichere Kameras. Mehr zu Protocol Mute gibt es in unserer News.