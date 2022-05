Düster, düsterer, Thymesia! Das Action-Rollenspiel verrät den Release-Termin

04.05.2022 13:18 Uhr

Thymesia hat endlich einen Release-Termin und verrät das Datum in diesem neuen Gameplay-Trailer: Am 9. August 2022 erscheint das düstere Abenteuer für PC, PS5 und Xbox Series X & S.

Und Thymesia nimmt das „Dark“ in Dark Fantasy sehr ernst: Ihr übernehmt die Kontrolle über Corvus, der in einer von Krankheit, Verfall und Mutation geplagten Mittelalterwelt aufräumt. Im Trailer sind dunkle Dungeons, verfallen Ruinen und sogar eine mit Blut geflutete gothische Bibliothek zu sehen! Das Gameplay soll dabei genauso erbarmungslos sein wie die Spielwelt selbst und lehnt sich an Bloodborne und andere Soulslikes an.

Zum Glück hat Corvus ein paar Tricks in petto und kann sich zum Beispiel in einen Raben verwandeln und sogar Krankheiten zu seinem Vorteil einsetzen: Durch das neuartige Seuchenwaffen-System entzieht ihr getöteten Monstern ihre Krankheit und schwingt sie dann als giftig-grünlich schimmernde Waffe! Solche Seuchenwaffen können aufgewertet und modifiziert werden, um einen eigenen Kampfstil für Corvus zu erschaffen.

PC-spieler, die sich schon jetzt einen Eindruck von Thymesia verschaffen wollen, können sich übrigens noch bis zum 9. Mai bei Steam die Demo herunterladen.