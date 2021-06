Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Gameplay-Trailer stellt die Helden genauer vor

10.06.2021 09:00 Uhr

Der Release von Dungeons & Dragons: Dark Alliance steht bereits vor der Tür. Am 22. Juni findet der spirituelle Nachfolger zu Baldur's Gate: Dark Alliance und Baldur's Gate: Dark Alliance II seinen Weg auch auf den PC.

Im neuen Gameplay-Trailer bekommt ihr die Helden des Action-Rollenspiels genauer vorgestellt - Drizzt Do'Urden, Catti-brie, Bruenor und den Barbaren Wulfgar. In diesem Zuge könnt ihr auch einen näheren Blick auf das Kampfgeschehen werfen, das durchaus eine gewisse Tiefe bietet. Die zahlreichen Moves und Attacken der Helden müssen clever miteinander kombiniert werden, um kritischen Schaden bei den zahlreichen Feinden anzurichten.

