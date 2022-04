Dying Light 2: Das nächste Update soll große Community-Wünsche erfüllen

25.04.2022 18:30 Uhr

Dying Light 2 kam zwar bei Release relativ gut an, Kritik am Zombiespiel mit Parkoureinlagen gab es aber natürlich trotzdem. In einem neuen Video erklären nun Entwickler von Techland, auf welche Wünsche der Community das nächste große Update eingehen soll. Dieses erscheint am 27. April und soll folgende Neuerungen bieten:

Erhöhte Spawnraten von besonderen Infizierten: Mit dem nächsten Update sollt ihr deutlich häufiger auf bestimmte Zombie-Arten treffen. So soll es erleichtert werden an spezielle Gegenstände zu kommen.

New Game Plus: Die wohl größte Neuerung des Patches. Ihr beginnt das Spiel von vorne, behaltet aber eure gesamte Ausrüstung und eure Skills. Lediglich eure Nightrunner-Werkzeuge müsst ihr euch wegen dem Zusammenhang mit der Hauptstory neu verdienen. Außerdem könnt ihr 30 neue Hemmstoffe finden und so die Fähigkeiten eures Charakters voll ausbauen. Allerdings sind diese gut versteckt und ihr müsst verschiedene Rätsel lösen um an sie heranzukommen.

Falls ihr noch Schwierigkeiten damit habt, die Hemmstoffe des Hauptspiels zu finden dann findet ihr in unserer Guidesammlung alle Fundorte und weitere hilfreiche Tipps und Tricks.

Keine Einschränkungen im Koop: Spielt ihr bereits im New Game Plus könnt ihr trotzdem jederzeit Spielerinnen und Spieler einladen, die zum ersten Mal spielen. Statt zusätzlicher Hemmstoffe finden diese dann wertvollen Loot. Außerdem wurden noch verbleibende Fehler im Koop-Modus behoben.

Neue Herausforderungen: Im New Game Plus soll es einen neuen Schwierigkeitsgrad geben, außerdem skalieren Gegner mit Aidens Level und bleiben so stark. Neue Begegnungen sollen eure Kampfkünste besonders auf die Probe stellen, genauso wie eine zusätzliche Quest, die mit noch unbekannten Gegnern aufwartet.

Am Ende des Videos bitten die Entwickler Spielerinnen und Spieler von Dying Light 2 um weiteres Feedback. Man sei bereit die Pläne für das Spiel anzupassen, wenn sich eine besondere Idee oder ein Wunsch aus der Community abzeichne.