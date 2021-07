Dying Light 2: Fünf Minuten neues Gameplay zeigt die verschiedenen Gegnertypen

02.07.2021 00:15 Uhr

Das neue Gameplay zu Dying Light 2 zeigt, dass Schleichen wichtiger wird. Der Hauptcharakter befindet sich auf der Suche nach einem Biomarker, welche Informationen über den Zustand der Infektion anzeigt.

Ihr nutzt in Dying Light 2 nicht nur Parkour-Techniken sondern taucht auch ab: So findet ihr unter Tischen schutz und die passende Deckung. Das Gameplay zeigt außerdem einige neue Gegnertypen wie den Demolisher. Der Demolisher ist ein ziemlich großes und deformiertes Monster. Laut den Entwicklern von Techland trat die Mutation unmittelbar vor der Verwandlung von einem Viral in einen Volatile ein, was zu einer Kehrtwendung geführt hat. Die Chemikalien haben seinen Körper auf monströse Größe anwachsen lassen.

Alle weiteren Infos und Wissenswertes findet ihr in unserer großen Übersicht zu Dying Light 2.

?