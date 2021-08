Dying Light 2 - gamescom-Trailer zeigt das fetzige Kampfsystem und einen coolen Greifhaken

24.08.2021 19:45 Uhr

Auf dem Xbox-Event der gamescom 2021 wurde endlich neues Material zu Dying Light 2 gezeigt. Natürlich sehen wir wieder allerlei Zombies und abgedrehte menschliche Gegner, doch von denen haben wir schon in der Vergangenheit einiges gesehen. Die eigentlichen Stars des neuen Trailers sind vielmehr das Kampfsystem und die Parkour-Klettereien durch die Ruinen der Stadt.

Das Kampfsystem von Dying Light 2 geht mehr über simples Totklicken hinaus. Wir sehen, wie sich unser Protagonist zahlreicher Gegner erwehren muss, die ihn umzingelt haben. Um die Keilerei gebührend zu starten, stößt er seine Nahkampfwaffe in den Boden, um eine Art Schockwelle auszustoßen und die Kontrahenten ins Wanken zu bringen. Dann geht es erst richtig los: Durch geschicktes Timing können wir Schläge blocken und sogar parieren, um zum Gegenschlag auszuholen.

Auch das Parkour-System wird gezeigt und erinnert teilweise ziemlich stark an Mirrors Edge. Wir können an vielen Stellen der Spielwelt die Objekte in unserer Umgebung dazu nutzen, um uns schneller fortzubewegen und neue Orte zu erreichen. Besonders cool und hilfreich hierfür: Der Greifhaken! Damit können wir sogar aus einem Stockwerk springen und uns eine Etage tiefer durch das Fenster schwingen, um unsere Feinde zu überraschen.

In unserer großen Übersicht zu Dying Light 2 findet ihr alle weiteren Infos zum Spiel. Wenn ihr wissen wollt, was euch noch so alles auf der gamescom 2021 erwartet, werft einen Blick auf unseren Programmplan.